Seçime girecek partilere 3 parti daha eklendi

İYİP'li Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından Türkiye Genel seçimine katılabilecek partilere üç yeni parti eklendiğini duyurdu.

Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin de bu listeye eklenmesiyle seçime girebilecek olan parti sayısı 27'ye yükseldi.

Öztürk hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son yayınlanan seçime katılma yeterliliğine sahip partilere Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi eklendi. Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 ye yükseldi. Çankırı İli Dodurga Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Seçimine katılabilecek partiler."