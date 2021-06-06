Seçim yapılan beldede Gelecek Partililer ile AKP'liler kavga etti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde seçmenler sabah saatlerinden itibaren belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gitti.

AA'da yer alan habere göre, Güney İlkokulunda bazı müşahitler arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü. Kavgaya biber gazıyla da müdahale eden jandarma ekipleri, tüm belediye başkan adaylarının taraftarlarını okul bahçesinden çıkardı.

Jandarma ekipleri, oy kullanacak vatandaşları 10'ar kişilik gruplar halinde içeri almaya başladı.

Kavganın, Gelecek Partililerle AKP'liler arasında çıktığı öğrenildi.