Seçim tartışması sürüyor: AKP, CHP ve İYİP kulislerinde erteleme için neler konuşuluyor?

Eski TBMM Başkanı, AKP'li Bülent Arınç’ın seçimlerin "ivedilikle" ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısı yapmasının ardından başlayan tartışma sürüyor.

AKP’de alınmış yeni bir karar henüz yokken, muhalefet partilerine göre Anayasa'da yer alan haliyle savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesi mümkün değil.

'YSK üzerinden seçimi erteletme' kararı

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, siyasi kulislerde, iktidarın “YSK üzerinden seçimi erteletme” kararı aldırabileceği iddiaları da dile getiriliyor. Gerek iktidar gerekse muhalefet partilerinde geçmiş yıllardaki uygulamalar, YSK kararları ve seçim kararlarının nasıl alındığı inceleniyor. Ancak yakın siyasi tarihte YSK tarafından ertelenen bir seçim kararı olmadığı da biliniyor.

Seçimin normal takvimi dışında ileriye atılmasına ilişkin tek örnek ise 2007 seçimleri için çıkarılan ancak erken seçime gidilmesi nedeniyle uygulanamayan yasa gösteriliyor.

Normalde 28 Ekim 2007’de yapılması gereken seçimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesine denk gelmesi yüzünden, YSK’nın tavsiyesiyle o dönem parlamentodaki siyasi partilerin uzlaşması ile 1 hafta sonraya, yani 4 Kasım 2007’ye ertelenmesi için seçim yasası değişikliği yapılmıştı.

Dönemin ana muhalefet partisi CHP’nin de onay vermesi sonucu yasaya yönelik Anayasa Mahkemesi’ne de dava açılmadı. Ancak iktidar ve muhalefet arasında, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, parlamentoda 22 Temmuz için seçim kararı alındı. Erken seçime gidilmesiyle de bu yasa değişikliği uygulanamadı.

AKP: Gündemimizde seçim erteleme yok

BBC Türkçe’ye konuşan bir AKP milletvekili “Bir yola çıktık, artık dönüşü olmaz” görüşünü dile getirirken, partisinin tutumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Seçim tarihi olarak 14 Mayıs açıklandı. Şu anda aynı yerdeyiz, gündemimizde seçim erteleme yok. Ama eğer deprem nedeniyle bu kararda bir değişiklik olursa da Meclis’teki partilerle uzlaşma aranması şart. Başka türlü bir yol şu anda çok mümkün görünmüyor."

MHP: Çok iyi ölçüp biçmek lazım

MHP kurmayları böyle bir konunun henüz AKP ile görüşülmediğini belirtirken, bu tür kararlar için biraz sürecin görülmesi gerektiğine işaret ediyorlar. Bazı MHP yöneticileri “Eğer seçim ertelenirse muhalefet, ‘seçimden kaçmak için depremi kullandılar’ diye bir algı oluşturabilir, o nedenle çok iyi ölçüp biçmek lazım” görüşünü dile getiriyor.

CHP: OHAL altında 81 ilde seçim yapıldıysa 10 ilde de yapılır

CHP ise seçimin ileri bir tarihe ertelenmesin anayasal olarak mümkün olmadığı görüşünde. Anayasa’nın 78. maddesinde sadece “savaş nedeniyle” seçimlerin ertelenebilmesi hükmü olduğuna işaret eden parti yöneticileri, “deprem veya başka bir doğal afet” yüzünden ertelenebileceğine ilişkin hüküm bulunmadığına dikkat çekiyorlar.

Yüksek Seçim Kurulu üzerinden seçimi erteleme kararı alınmasını zorlayabileceğine dikkat çeken CHP kurmayları, bunun anayasal değil, siyasi bir karar olacağını ve seçimlerin meşruiyetine gölge düşüreceğini ifade ediyorlar. YSK’nın geçmişte “48 günde seçim yapmakla” övündüğüne işaret eden bir CHP yöneticisi, “Ayrıca bu ülkede 81 ilde OHAL varken seçimler yapılabildi. 10 ilde OHAL var diye seçimlerin yapılamaması gibi bir durum olmaz. Türkiye, bunun altından kalkar” görüşünü dile getiriyor.

İYİP: Türkiye felaketin altından, yeni bir milli iradeyle kalkar

İYİP’de de beklenti seçimlerin zamanında yapılması yönünde. İktidarın YSK kararıyla seçimi erteletme gibi bir girişimde bulunması halinde bunun çok “zorlama” bir karar olacağı belirtilirken, Meclis’te uzlaşma olmadan da bir karar alınmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Bazı parti yöneticileri 14 Mayıs’ta bile seçimin yapılabileceğine işaret ederek, “Milletin hayrına olan seçimin zamanında veya 14 Mayıs’ta yapılmasıdır. Türkiye bu süreci ancak yeni bir milli irade ile aşabilir” yorumunu yapıyor.