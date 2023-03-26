Seçim kararından sonra bir parti daha kuruldu

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alındıktan üç gün sonra "Ulusun Partisi" kuruldu.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre Türkiye’de 125 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Ancak siyasi partilerin seçime girme yeterliliği kazanması için 41 ilde örgütlenmesi ve kongrelerini yapmış olması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler öncesi açıkladığı listeye göre bu sayı sadece 36. Ancak bu tabloya karşın Türkiye’de her ay yeni bir siyasi parti kurulmaya da devam ediyor. Son listeye göre 2023 yılının ilk üç ayında 3 siyasi parti daha kuruldu. Yeni kurulan "Milliyetçi Türkiye Partisi" ve "Kızılelma Birliği Partisi"ne 14 Mayıs seçim kararı alındıktan üç gün sonra "Ulusun Partisi" de eklendi.." ifadelerine yer verildi.