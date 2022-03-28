Seçim kanunu yarın TBMM'de görüşülmeye başlanacak

AKP ve MHP tarafından hazırlanan, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini içeren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak” dedi.