Seçim kanunu görüşülürken kuliste maç izlemişler

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen seçim kanununda değişiklik teklifi olurken, 3 gün süren görüşmelerde AKP ve MHP’li milletvekillerinin katılımı çok yüksek olmadı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CHP İstanbul Milletvekili, anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu konuşmasında AKP sıralarındaki milletvekillerinin yüzde 5-10’u bulmadığını söyledi.

Kaboğlu, “Sahiplenmiyorsunuz, inanmıyorsunuz çünkü bunun Türkiye'nin hayrına olduğuna, Türkiye demokrasisini geliştirici bir yasa önerisi olduğuna inanmıyorsunuz demek ki. İnansaydınız bu sıralar bu şekilde bomboş olmazdı” dedi. Kaboğlu’nun sözlerine AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Milli maç var, dışarıda milli maç izliyorlar” yanıtını verdi.

Kanun görüşmeleri sırasında iktidar vekillerinin kuliste maç izlediği Can’ın bu sözleriyle Meclis tutanaklarına da geçmiş oldu.