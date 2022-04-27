'Seçim ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na oy vermeyiz' haberi sonrası Ümit Özdağ'dan açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

“AKP’den ayrılıp Zafer Partisi’ne oy verme kararı almış olan seçmen var. Bu seçmenin bize sorduğu ilk soru şu oluyor: İkinci turda Erdoğan’ı mı yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyeceksiniz diyorlar" aktarımında bulunan Özdağ, "Şimdi bu çok stratejik bir soru. Zafer Partisi’ne oy verecek ama Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecek" dedi.

Bu sözlerin ardından Fatih Altaylı'nın aynı durumun ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde de yaşanacağını hatırlatması üzerine Özdağ, “Evet. Onun için burada Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en büyük iyiliğini partisine ve Türkiye’ye yapmak istiyorsa aday olmasın” diye konuştu.

Bu sözlerinin ardından TELE1'de yer alan "Özdağ: İkinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'nu değil Erdoğan'ı destekleriz" haberini yalanlayan bir sosyal medya paylaşımı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı, "Tele 1 bunu 2. yaptı, söylemediğim bir şeyi yazdı.Şimdi dün akşam Habertürk’te söylemediğim ve söylemeyeceğim bir şey yazmış.Ben Zafer Partisine oy vermeye karar veren AKP seçmeni 2.Turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyor dedim. Zafer Partisi Erdoğan’ı desteklemez" dedi.