Seçim erkene mi çekiliyor? Kulislerde dikkat çeken seçim ve HDP iddiası

Mayıs ayında erken seçim yapılacağını öne süren Hacı Yakışıklı, Anayasa değişikliği bahanesiyle AKP'nin bir araya geldiği HDP'nin kapatılmasındansa vazgeçileceğini söyledi.

Tv100 yazarı Hacı Yakışıklı'nın iddiaları şu şekilde:

"Cumhur İttifakı cephesi AK Parti, MHP ve BBP olarak TBMM milletvekili seçimi için ayrı ayrı kendi "600 kişilik" listeleriyle seçmen karşısına çıkacaklar.

Özellikle AK Parti listelerinde yüzde 50’nin üzerinde bir değişiklik olacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı adayı hususunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adayımız belli, kararımız net" mitinglerini uzun zamandır yapıyor.

Cumhur İttifakı cephesinde seçim startı çoktan verildi. Neredeyse tüm sistem net, her şey açık ve ortada!

Konuştuğum bütün ciddi araştırmacılar AK Parti’nin oylarının son altı ayın zirvesinde olduğunu söylüyor. İstatistikler birbirine yakın olduğu için bu çıkarımı doğru buluyorum.

2023 seçimleri Mayıs'ta da olabilir.

Avrupa'da siyaset yapan bir parti olsa ve Avrupa askerlerini öldüren bir terör örgütünü savunan bir parti olsa 40 defa kapatılırdı!

Peki, Ankara koridorlarında durum nedir?

HDP'nin kapanmasından ziyade bazı isimlere siyasi yasak gelmesi ve hazine yardımının belli ölçülerde kesilmesi bekleniyor. Bunu bir siyasi partinin görüşü olarak yazmıyorum. Siyaset uzmanları genelde bu görüşe sahip. Ek süreler, görüşler, savunmalar derken bu iş 2023 sonuna kalabilir. Yine de söz AYM'de; ben sadece kulislerde konuşulanları aktarmakla mükellefim."