Seçim analizi: AKP toparladı ama yetmiyor

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, yaptıkları anket sonuçlarından yola çıkarak bir seçim analizinde bulundu. Kömürcü'ye göre, Cumhur İttifakı'nda istikrarlı bir düşüş yaşandığını belirten Kömürcü, EYT meselesi, Taksim’deki saldırı kararsız olan AKP seçmeni üzerinde etkili oldu. Ancak Kömürcü yaptığı açıklamada tüm gelişmelerle birlikte AKP'nin bir önceki seçimde yakaladığı oy oranında olmadığını söyledi.

Kömürcü, Twitter hesabından yaptığı analizde AKP'nin bir yıl boyunca oy kaybettiğini söyledi. Kömürcü'ye göre AKP son dönemde toparlama aşamasına girdi.

Kömürcü bu toplarlamayı da şöyle açıkladı:

"AKP 1,5 yıl boyunca devam eden istikrarlı oy kaybını durdurmayı başardı 3 aydır oyları artıyor. Kasım'da Türkiye vizyonu'yla seçim kampanyasının başlaması, asgari ücret ve EYT’yle ilgili beklenti, Taksim’deki saldırı ve Suriye harekatı kararsız AKP seçmeni üzerinde etkili oldu."

Kömürcü bu toparlamanın seçim kazandırmayacağını da belirtti:

"AKP’nin artan oy oranına rağmen 2018 seçimlerinin hala 10 puan gerisinde olduğunu, MHP’yle birlikte Cumhur İttifakı’nın 4,5 yılda 14 puan kaybettiğini görmek gerekir. Bu toparlanma seçim kazandırmanın epey uzağında. Artışın devam edeceğine ya da kalıcı olacağına dair bulgu yok."