Şebnem Şirin'in katiline müebbet hapis cezası: 'Bir üst mahkemeye taşıyacağız'

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021 tarihinde gıda mühendisi Şebnem Şirin’in Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın beşinci duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.

Duruşmada Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat ve babası Halil Şirin hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve kadın örgütleri de katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

'Ben kızımın yanına nasıl gideceğim?'

Duruşmada verilen kararın ardından Şebnem Şirin’in ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, "Ben kızımın yanına nasıl gideceğim şimdi? Onun ağırlaştırılmış müebbeti aldığı günü görmeden ölmeyeceğim” diye isyan etti.

Duruşmanın ardından adliye bahçesinde avukat Mustafa Pelek davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Dava avukatlarından Pelek ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu bir süreç. Burası bir yerel mahkeme. Bunun bir üstü istinaf, istinaf yetmedi Yargıtay. Bu son sözü Yargıtay söyleyecek, bu son sözü Yargıtay söyleyeceğine göre hiçbir şey bitmiş değil. Onun için moralimizi bozmayacağız. Bunun canavarca hisle taammüden olduğunu anlatacağız herkese. Bu bir tasarlamadır. İntihar notu apaçık. Tasarlama yaptığı süre, attığı mesaj belli. O eylemi gerçekleştirdiği saat belli. Daha önceden de ‘öldürürüm’ şeklindeki tehditleri var. Dolayısıyla bir fırsatını bulduğunda, bu planladığı tasarladığı fiili gerçekleştirmeyi kollamış. O anda da bu işi gerçekleştirmiş. Yargıtay o karara imza atıncaya kadar hiç moralimizi bozmayalım, mücadelemize devam edeceğiz."