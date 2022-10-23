Şebnem Şirinci cinayetinde gerekçeli kararı açıklandı: 11 bıçak darbesini canavarca bulunmadı

Denizli'de sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) katleden Furkan Zıbıncı (25) hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

30 Eylül'de sonuçlanan davaya ilişkin açıklanan gerekçeli kararda, Zıbıncı'nın 'olay gününde önce Şirin'i öldürmeyi tasarladığını ortaya koyan bir davranış ve eylemin tespit edilemediği' ve 11 bıçak darbesi alan Şirin'in cinayetinde Zıbıncı hakkında 'canavarca his veya eziyet çektirme' maddesinden artırım yoluna gidilmediğine yer verildi.

DHA'nın aktardığına göre, heyetin tasarlayarak öldürme yönünde yaptığı değerlendirmede; Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'i tasarlayarak öldürmesine ilişkin somut bir delil bulunmadığı belirtildi. Gerekçeli kararda 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' yönünde de değerlendirme yapıldı. Muayene ve otopsi tutanağına göre, 'Şirin'in vücudunda her ne kadar 11 bıçak darbesi bulunsa ve canavarca hisle işlendiği iddia edilse de ölümünün boğaz kısmındaki tek bıçak kesisi sonucu meydana geldiği' belirtildi.

Kararda, diğer kesici alet yaralarının tek başına öldürücü nitelikte olmadığı, bu yaralanmaların 'maktulün sanığa direnmesi esnasında meydana gelmiş olabileceği' savunuldu.

Kararda ayrıca tanıkların ifadelerinde; Zıbıncı'nın olay günü saat 03.00 sıralarında yaşanan tartışmada Şirin'den özür dileyerek, 'Bir daha yapmayacağım' dediğini, saat 06.00 sıralarında ise bir kadın çığlığı duyduklarına dikkat çekilerek, bu kapsamda 'cinayetin eziyet çektirilerek gerçekleştiğinden bahsedilemeyeceğine' yer verildi. Bu nedenle sanık hakkında 'canavarca his veya eziyet çektirme' maddesinden artırım yoluna gidilmediğine de gerekçeli kararda yer verildi.