Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada ilk duruşma başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu olarak yargılandığı dava İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesindeki operasyonlarda kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunmuştu. Bunun üzerine Fincancı hakkında, “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Açılan dava, bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Şebnem Korur Fincancı, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Fincancı’nın avukatları ile Milli Savunma Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

Fincancı, mahkeme salonuna getirildiğinde, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Duruşmaya, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker ile Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Musa Piroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Oya Ersoy ve Dilşad Canbaz, TİP Milletvekili Ahmet Şık izleyici olarak katıldı.

Duruşmaya, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da geldi. Mahkemeye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ABD İstanbul Konsolosluğu’ndan temsilciler katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden tabip odalarının başkanları da Fincancı'ya destek olmak için duruşmaya katıldı.

Duruşma, Fincancı’nın kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı.

27 Ekim'de tutuklanmıştı

Prof. Dr. Fincancı, yaptığı açıklamadan sonra 26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınmış ve Ankara’ya götürülmüştü. Fincancı, 27 Ekim’de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, “Paylaşımın ulusal ve uluslararası düzeyde ulaştığı kitle, ne zaman, nerede, ne şekilde, kim tarafından çekildiği, nasıl kamuoyuna ulaştırıldığı, kaynağı belirsiz ve canlı bağlantıda gösterilmeyen sözde bir video görüntüsü üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapmış olduğu meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetler ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetleri bağdaştırılmak suretiyle PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin propagandası yapılmıştır” ifadelerine yer verilmişti. İddianamede, Fincancı’nın “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, ancak mahkeme “yetkisizlik” kararıyla iddianameyi İstanbul’a göndermişti. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. (ANKA)