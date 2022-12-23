Şebnem Korur Fincancı için adliye önünde açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesinde meslektaşları Fincancı'ya özgürlük için adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Çağlayan Adalet Sarayı TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı davası için Polis ablukasında. Basın açıklamamız Metro çıkışında yapılıyor. Adalet için bekliyoruz… Her şeye rağmen basın açıklamamızı yapıyoruz… TTB MK Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya özgürlük istiyoruz…" denildi.

CANLI | Basın Açıklaması: Hekimler Susmaz TTB Susturulamaz! https://t.co/o7zru0ogML — İstanbul Tabip Odası (@istabip) December 23, 2022

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialarla ilgili yaptığı açıklama sonrasında 27 Ekim 2022’de "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanmış ve ardından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Kasım 2022’de yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul’a göndermişti.