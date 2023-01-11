Şebnem Korur Fincancı hakkında tahliye kararı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklu yargılandığı davanın bugün görülen 3. duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.

Fincancı’nın, sınır ötesindeki operasyonlarda kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamayla “basın yoluyla terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

'Bu dava siyasi bir dava'

Şebnem Korur Fincancı duruşmada yaptığı savunmada "Ne karar vereceğinizden bağımsız olarak bu dayanışmaya tanık olmak gurur verici. Aslında bu saldırının tabii bana dönük yanı var ama toplumu susturmak, korku iklimi yaratmak konusunda irade koydukları muhakkak. Hedef Türk Tabipleri Birliği (TTB), meslektaşlarımız şaşkın. Siz nasıl kararlar verirseniz verin şaşırmaya devam edeceğiz" dedi.

Fincancı'nın avukatları davanın Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu belirterek, Fincancı'nın beraatını mahkeme aksi kanaatteyse tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan Şebnem Korur Fincancı, mahkemeden herhangi bir talepte bulunmayarak, "Bu dava hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. TTB'yi yok etmek üzere, demokrasiyi yok etmek üzere, hak aramayı yok etmek üzere açılmış bir dava" dedi.

Duruşmaya 13.30'a kadar ara verildi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı sonrası TTB'den ilk açıklama

Tahliye kararı sonrası Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "TTB olarak aramıza dönen Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Şebnem Korur Fincancı ile birlikte, ülkemizin önünde bulunan dönüm noktasında rolümüzü oynayacak; TTB’nin de, ülkemizin de karanlığa teslim olmamasını sağlayacağız!" denildi.