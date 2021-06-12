Şebnem Köker 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirmişti: 'Erkek arkadaşının ifadesi çelişkili'

29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker, İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 5. kattaki odasından dün düşerek yaşamını yitirdi.

NTV'nin haberine göre, İzmir'de bir hastanede çalışan Köker'in babası, kızının ölümünü şüpheli buluyor. Baba Abdullah Köker, "Bir odada iki kişi kalıyor biri düşüp ölüyor diğer kişi olay tanığı oluyor sanık olmuyor. Ben şüpheli değilim. Ben eminim benim kızım burda katledildi" dedi.

Köker, Şebnem'in pansiyonda birlikte kaldığı erkek arkadaşı T.B.'nin çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

'Erkek arkadaşı olayı farklı şekilde anlatıyor'

Baba, "Olayı farklı şekilde anlatıyor. İlk ifadesinde 'Ben lobiye indim içki almaya, yukarı çıkarken gürültü duydum odaya gittim kapı kilitli. Aşağıya indiğimde pencereden atmış' diyor. Diğer ifadesinde 'Odadaydım, ben yatarken Şebnem salonda yatarken ses duydum fırladım. Sonra pencere açık baktığımda Şebnem aşağıdaydı' diyor" şeklinde konuştu.

Baba Abdullah Köker, "En son 11'i 6 geçe arkadaşına mesaj atıyor, 'Gelin beni burdan kurtarın' diyor. Ben cinayet olduğundaa adım gibi eminim" dedi.

Şebnem Köker'in kesin ölüm sebebini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.