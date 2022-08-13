SDG'den 'operasyonları durdurma' kararı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rojava ve Suriye’de ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile 'IŞİD’le mücadele' kapsamında yürütülen operasyonları askıya aldığını duyurdu.

SOHR’un aktardığına göre SDG, "Türkiye’nin SİHA saldırılarını protesto etmek" üzere 6 gün önce ortak operasyonları durdurdu.

Türkiye'nin son SİHA operasyonunda SDG Genel Komutan Yardımcısı Salwa Yusuf'un öldüğü açıklanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Salwa için taziye yayınlamış, “2017'de Suriye'deki menfur ideolojiyi yenmek için verilen mücadelenin zirvesinden bu yana IŞİD’e karşı savaşta güçlere liderlik eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM, 3 SDG savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyor” ifadesini kullanmıştı.