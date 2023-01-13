Scooterla kaza yapan Avusturya Maliye Bakanı hastaneye kaldırıldı

Avusturya’da elektrikli scooter ile kaza yapan Maliye Bakanı Magnus Brunner'in, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner’in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooterla giderken düştüğü kaydedildi.

Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu, ancak programlarının iptal edildiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek, bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi. (AA)