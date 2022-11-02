Scooter'a bir destek de 'İstanbul'dan... 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, sürdürülebilir ulaşımın bir parçası olduğunu düşündükleri gerekçesiyle scooter kullanımını desteklediklerini açıkladı. Utku Cihan scooter park sorununa yönelik çalışmaları olduğunu belirtti.

Utku Cihan’ın açıklaması şöyle:

“Sürdürülebilir ulaşımın parçalarından biri olan elektrikli skuterlerin kullanımını destekliyor ve park sorunlarına çözümler getiriyoruz. Kısa mesafelerin vazgeçilmezi olan skuterler için park alanları hayata geçirerek İstanbullumuzun trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz.

İlk pilot projemiz 84 yeni park alanı ile Kadıköy’de gerçekleşecek. Sonrasında Şişli ve diğer ilçelerimizde de park alanları inşa edilmeye başlanacak. Sürdürülebilir bir İstanbul ve 16 milyon için çalışmaya devam...”

Bakan açıkladı: Scooter kullanımı teşvik edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yakın zamanda meydana gelen scooter kazalarına ilişkin konuşmuş "Scooter'ların kullanılmasını teşvik edeceğiz, belirli kurallar doğrultusunda kullanılması için denetimler gerçekleştireceğiz" demişti.