Scholz'tan Mevlüde Genç için taziye mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Mevlüde Genç 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum, başınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Scholz'un paylaşımında "başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkati çekti.

Öte yandan, Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada da Genç için salı günü Solingen'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Bilge Ana, merhume Mevlüde Genç’in cenazesi, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’te, 'Untere Wernerstraße 81, 42651 Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır" denildi.