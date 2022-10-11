Scholz: Yeni koşullara uyum sağlarsak bu kışı atlatabiliriz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, vatandaşların, şirketlerin ve siyasetçilerin ülkenin değişen enerji koşullarına uyum sağlamaya devam etmesi durumunda ülkesinin bu kışı atlatacağını söyledi.

Mühendisler konferansında konuşan Scholz, "Bugün bunu size söylemekten dolayı mutluyum: Vatandaşlar, şirketler ve siyasetçiler olarak değişen koşullara uyum sağlamaya devam edersek bu kışı sağ salim atlatacağız" dedi.

Scholz, Almanya'nın doğalgaz stoklama tesislerinin yüzde 95 dolu olmasına dönük hedeflerine çok yaklaştıklarını sözlerine ekledi.