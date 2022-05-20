Scholz: Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuyor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuyor” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, “Enerji güvenliği konusu bizim için önemli bir rol oynamaktadır. Almanya altyapısını, gemi yoluyla sıvılaştırılmış gaz (LNG) ithal edebilecek şekilde geliştirecek” dedi.

Scholz ayrıca açıklamasında "Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Katar 2024'te Almanya'ya LNG tedarikine başlamayı planlıyor

Katar Emiri El Thani ise açıklamasında, Katar'ın 2024'te Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etmeye başlamayı planladığını doğruladı.

Almanya, yılda yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor ve bunun yüzde 55'ini Kuzey Akım 1 Boru Hattı ile Rusya'dan tedarik ediyor. Almanya ayrıca Hollanda ve Norveç'ten daha küçük hacimlerde doğalgaz ithal ediyor.