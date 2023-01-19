Schengen başvurularına ret oranı 4 kat arttı

Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) sunduğu ve vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören karar tasarısı Genel Kurul oylamasıyla kabul edildi.

AKPM nezdinde Türkiye temsilciliğini yürüten Ziya Altunyaldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Schengen vizelerine ret oranının 4 kat arttığını, son 8 yılda en fazla başvuru yapan 5 ülke arasında olan Türkiye'nin ret oranı en çok artan ülke olduğunu belirtti.

Karar tasarısında reddedilmelerdeki ana sebep olarak Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar gösterilirken, başvurular esnasında talep edilen yüksek harçlar, belge sayısındaki artış, yeni vize türlerinin getirilmesi ve başvurunun yüz yüze gerçekleştirilme zorunluluğu gibi detaylar ise adayların karşısına çıkan engel arasında yer alıyor.