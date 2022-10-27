SBK davasında dikkat çeken gelişmeler: Telefon kimlere uzanacak?

Sezgin Baran Korkmaz davasında dikkat çeken gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, ABD'deki davanın savcısının Sezgin Baran Korkmaz'ın mallarına ortak olanlar, ipotek koyanlar ve haciz getirenlerle temasa geçtiğini aktardı.

Terkoğlu, telefonların kimlere kadar uzanacağının merak konusu olduğuna işaret etti.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Bir süredir duruşma haberlerini okuyorsunuz. Açıkçası, görüntüde pek de bir şey olmuyor. Gelgelelim asıl olay perde arkasında yaşanıyor. Hani, hükümetten gelen “ABD’deki yargılama bizi ilgilendirmiyor” diye özetlenebilecek açıklamalar var ya... ABD yargı kaynaklarından öğrendiklerimiz, “pek de öyle değilmiş” dedirtecek türden.

Önce şunu söyleyeyim...

ABD’deki yargı sistemi bizimkinden biraz farklı. Suçluyu cezalandırmaktan çok, suçu açığa çıkarıp tazmin etmeye dayalı bir sistem var. Savcılar, sanıklarla anlaşabiliyor. Pazarlık da edebiliyor. Hatta, ABD devletinin çıkarları adına adımlar da atabiliyor.

Meğer son dönemde, Türkiye’de bazı telefonlar, ABD’deki savcı tarafından aranıyormuş. Savcı kimlerle mi görüşüyor? SBK’nin mallarına ortak olanlarla, mallarına ipotek koyanlarla, “alacakları” nedeniyle mallarına haciz getirenlerle... Yani SBK ile ticari ilişki kuranlarla... Aradıklarına “şu an için haklarında bir soruşturma olmadığını” da söylüyor.

Neden mi arıyor?

Malum, ABD hazinesi, SBK’den alacaklı olduğunu söylüyor. Haliyle SBK’nin varlığında kendisinin de pay sahibi olduğunu iddia ediyor. İşte bu durumda, SBK hapisteyken, mallarının satılarak servetinin kaçırılmasını engellemeye çalışıyor. Kendisinin onayı olmadan hiçbir adım atılmamasını isteyen savcılık, aksi bir satış durumunda, bunu yapacak olanlara da “ABD adaletinden mal kaçırma suçlaması” sopasını gösteriyor.

Bu kadar mı diyeceksiniz...

Hayır, bu aşamadan sonra malların satışıyla ilgili pazarlık başlıyor. ABD savcılığı, olası satışlardan ABD hazinesine pay alacağı bir protokol yapıyor.

“Örnek var mı” derseniz verebilirim. SBK’nin meşhur uçağını hatırladınız mı? Hani şu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Mehmet Ağar’ın da bindiği uçaktan bahsediyorum. SBK’nin ABD’de tutuklanmasının ardından borçları nedeniyle satışa çıkarılmıştı. İşte o uçağa ABD’li bir işadamı talip oldu. Tam bu sırada devreye giren ABD’deki savcılık, uçağın satışından pay bekleyenleri arayarak masaya oturdu. ABD’deki savcılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre anlaşmaya da varıldı. Uçağın önümüzdeki günlerde satışıyla, gelirin bir kısmı ABD hazinesine kaydolacak. Söz konusu satışın ardından, belgesi de muhtemelen dava dosyasına girecek.

Öğrendiklerimiz şimdilik bu kadar...

Benim merak ettiğim, bu varlık takibi nereye kadar uzanacak. İktidarın derinliklerindeki ortaklıklar ya da kimi yargı mensuplarının altındaki arabalar da “o bizim” denilerek istenecek mi?

Hesaplaşıp bitiremediklerimiz bizimle birlikte geliyor. Kim bilir, bir gün bütün hikâyeyi baştan sona okuyacak, kendi yaşamımızın öyküsünde ne çok şey kaçırdığımızı fark edeceğiz.