Saymaz: Operasyon İmamoğlu davası, CHP'li belediyelere kayyum ve HDP'nin kapatılmasıyla devam edecek

Halktv yazarı İsmail Saymaz, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası sonrası operasyonun başka adımlarla devam edeceğini öne sürdü.
"Görünen o ki...Bu operasyon Kaftancıoğlu ile sınırlı kalmayacak" iddiasında bulunan Saymaz, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Davası, belki kimi CHP'li belediyelere kayyum atanması ve HDP'nin kapatılmasıyla devam edecek" dedi.
Saymaz, İmamoğlu davasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da seçimin iptali üzerine Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği suçlamasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 20 Nisan'da savcı, kamu görevlisine hakaret suçundan ceza verilmesini ve TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasını istedi.
Yani, seçme ve seçilme haklarından mahrumiyet!
Karar duruşması 1 Haziran'da.
İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasağa hükmedilebilir."