Saymaz: Kılıçdaroğlu için özel uçak hazırlandı, Türkiye'ye dönebilir

Gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası sürerken; Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçak hazırlattığını ve Türkiye'ye dönme konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi.

Halk TV canlı yayınına bağlanan Saymaz, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun telefon görüşmesi yaptığını belirterek şunları söyledi:

'Özel uçak hazırlandı'

"İmamoğlu, CHP liderine dava sürecine dair detayları anlattı. Olası sonuçları izah etti. Kılıçdaroğlu ve heyeti, Türkiye'ye dönüp dönmeme noktasında müzakereye geçti. Özel uçak hazırlandı. Kemal Bey'in dönüşü ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu döneceği anlamına gelmiyor, karar süreci olduğunu söyleyebilirim. Yanındaki heyetten kimi siyasetçilerin dönme yönünde görüş belirttiğini söyleyebilirim. Kendisinin her aşamada böyle bir karar verdiği anda Türkiye'ye dönmesi mümkün olacak. Ulaşım koşulları hazırlandı.

Kendisi bulunduğu otelde gazetecileri davet etti. Açıklamanın içeriğini bilmiyoruz ama dönüş ihtimali bunun içinde olabilir."