Saymaz, Babacan’dan aktardı: 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı için tarih

CHP, DP, DEVA, Gelecek, İYİP ve Saadet Partisi’nden oluşan 6’lı masanın ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor. Altılı masanın ikinci turdaki ikinci toplantısı, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yapılacak. Toplantının ev sahibi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olacak.

Gazeteci yazar İsmail Saymaz, bugün Halk TV’de kaleme aldığı yazısında, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayabileceğine dair bir tarih verdi.

Denizli’de DEVA Partisi’nin mitingine katılan İsmail Saymaz bugün altılı masaya ev sahipliği yapacak olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ‘cumhurbaşkanı adayı’nı sordu.

İsmail Saymaz, “Altılı Masa’da politikaların ortaklaştırılması için çalışma grubu kurulmuştu. Bu grup 60 politika başlığı belirledi. Şimdilik 15-20 başlıkta ilerleme sağlandı. Oluşturulacak metin, seçim beyannamesi ve hükümet programı niteliğinde sayılacak. Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasına da çalışılıyor. Bu çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. “Ne zaman?” diye sordum. Babacan süre vermedi. İki-üç aylık bir zaman diliminden söz etti.” diye yazdı.