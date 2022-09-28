Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı harcamaları raporu: Tıbbi malzeme harcamaları iki katına çıktı

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporu yayınlandı.

Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki verilere göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 lira 66 kuruş olan toplam harcaması 814 milyon 627 bin 196 lira artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin 546 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artışla yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 314 milyon 560 bin 579 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin 241 liraya çıktı.

Harcamalar milyonlarca lira arttı

Sayıştay'ın raporuna göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2021'deki harcamalarından dikkat çekenler şu şekilde: