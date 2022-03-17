Sayıştay raporlarında sansür: 'Tamamen yasaya aykırı'

Sayıştay Başkanlığı’na seçilen Metin Yener'in imzasıyla denetçilere gönderilen genelge sonrası sansür tartışmaları gündeme gelmişti.
Yener'in Meclise sunulan raporlar üzerindeki sansürü sıkılaştırmak amacıyla kurum içi bir genelge çıkardığı öğrenilirken, genelgede rapora alınması planlanan bulguların, Sayıştay Başkanı'nın da katıldığı kamu idaresi üst yetkilileriyle yapılacak toplantılarda değerlendirilmesi öngörülüyor.
Eski Sayıştay denetçisi ve Devlet Denetleme Kurulu üyesi Kadir Sev'e söz konusu "sansür" tartışmasını sorduk.
'Sayıştay Yasası'nda böyle toplantılar öngörülmüyor'
Sev, "Böyle toplantılara neden gerek duyuluyor olabilir? Meclis'e sunulan Sayıştay raporları, denetlenen kamu idaresinin görüşü ve savunması alınmadan mı hazırlanıyor? Sayıştay Başkanı, yasal ve teknik konuların değerlendirildiği böyle toplantılara neden katılmak ister?" sorusuna şöyle yanıt verdi: