Saygı Öztürk: O konuşmaları Akşener mi istiyor?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İYİP'li Yavuz Ağıralioğlu’nun bazı söylemlerinin partisinde rahatsızlık yarattığını söyledi.

Öztürk, “Ağıralioğlu, rahatsızlık yarattığını bile bile kendine göre doğruları söylüyor. Yani kulak çekilecek bir isim değil” dedi.

Saygı Öztürk'ün bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Anayasa Değişikliği Önerisine tanıtım toplantısına basının ilgisi büyüktü. Bir çok televizyon canlı yayın yapıyordu. Orada sohbet ettiğimiz partililerin en çok yakındığı, İYİ Parti Milletvekili Ali Ağıralioğlu'nun zaman zaman yaptığı çıkışlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde kazanmasının zor olacağını her fırsatta gündeme getirmesinin altında başka niyetler olduğu konuşuluyor. Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) kökenli. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Alperenler Ocağı'nın da ilk genel başkanı. O dönem uzun saçlı olan Ağıralioğlu, genel başkanlığa talip olmuştu ama saçı uzundu. Kestirmesi istendiğinde, bunu kabul etmedi. Bu tutumu Muhsin Yazıcıoğlu'nun hoşuna gitti, “Yine de genel başkan olsun” dedi.

Ağıralioğlu'na milletvekilliği önerisini bizzat Meral Akşener yaptı. Seçildi ve geçmişte parlamento deneyimi olmamasına rağmen partisinin Grup Başkanvekilliğine getirildi. Ancak, yaptığı bazı açıklamalar başta Meral Hanımı rahatsız etti. Grup Başkanvekilliği gibi önemli bir görevden aldı, genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğüne getirdi. Ancak, rahatsızlık yine devam etti. Bu kez parti sözcülüğünden alındı. Dış Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı üzerinde kaldı. Yurtdışında yapılan bir toplantıda konuşmacı olmasına rağmen zamanında gitmemesi bardağı taşıran damla oldu. Genel başkan Yardımcılığı da böylece sonlandırıldı. Bu görevden almalar da, hep Akşener'in rahatsızlığı sonucudur. Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözleri kuşkusuz 6'lı masada, özellikle CHP ve İYİ Parti'de rahatsızlık yaratıyor. Akşener'in bilgisi dahilinde Ağıralioğlu'nun konuştuğu yorumları yapılıyor. Bu doğru değil. Ağıralioğlu, rahatsızlık yarattığını bile bile kendine göre doğruları söylüyor. Yani kulak çekilecek bir isim değil.