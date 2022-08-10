Savunma sanayinde ilk 100'e Türkiye'den 3 şirket girdi

Savunma sanayiinde şirketlerin yıllık savunma satışlarına göre sıralandığı Defence 100 listesine Türkiye’den 3 şirket girdi.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre 2019 gelirlerine göre 2020’de yapılan listeye, ASELSAN, TUSAŞ, BMC, ROKETSAN, STM, FNSS ve HAVELSAN girmişti.

2021 listesinde ise ASELSAN ve TUSAŞ yer bulabilmişti.

2022 listesine ise ROKETSAN tekrar girdi. Roketsan son dönemde roket ve füze sistemleri yanında çok çeşitli platformlarda kullanılan roket, füze ve mühimmat üretimini artırmış, yeni ürünler envantere girmişti.

Listeye ilk giren şirket olan ASELSAN 2022 itibariyle ilk 50’deki yerini korudu. Son iki yıldır 48. Sırada bulunan şirket, bu yıl 1 basamak gerileyerek 49 sırada yer aldı.

Aselsan’ın gelirleri önceki yıla göre yüzde 1 artarak 2 milyar 250 milyon dolar oldu.

Savunma gelirlerini yüzde 4 artırarak 1 milyar 303 milyon dolara çıkaran TUSAŞ ise bir basamak yükselerek 67. Sırada yer aldı.

Geçen yıl listede bulunmayan ROKETSAN, satışlarındaki yüzde 42’lik artışla 814 milyon dolara ulaştı ve listeye 86. sıradan girdi.

İlk 100’de ABD’den 46 şirket yer aldı

Lockeed Martin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da listenin tepesinde yer aldı. Satışlarını yüzde 3 artıran şirket 64 milyar 458 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bu şirketi, 2019’da büyük bir birleşme sonrası ikinci sıraya yerleşen Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics izledi.

İlk 10 şirket arasında, 3 Çin şirketi ve 1 Birleşik Krallık şirketi dışındaki tüm şirketler ABD merkezli şirketlerden oluştu. İlk 100’de ABD’den 46 şirket yer aldı.

DefenceNews yayın grubu tarafından hazırlanan liste, firmaların kendi beyanlarına dayanıyor.