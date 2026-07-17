Savunma sanayii şirketinin ortağına 41 yıla kadar hapis istemi: Fabrikadan kaçırılan araçlarda silahlar bulundu

Ankara’da savunma sanayii alanında faaliyet gösteren Özyurt Savunma Sistemleri’ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından açılan davanın ilk duruşması hafta başında görüldü.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şirketin ortağı İhsan Özyurt’un da aralarında bulunduğu yedi kişi sanık olarak yer aldı.

Sanıklar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetin yanı sıra, harp araçları, silah, mühimmat ve patlayıcı üreten kuruluşların faaliyetlerini düzenleyen 5201 sayılı kanuna aykırı davranmakla suçlandı.

Savcılık, İhsan Özyurt hakkında toplam 20 yıldan 41 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Soruşturma e-posta ihbarıyla başladı

İddianameye göre soruşturma, 11 Nisan 2025’te Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderilen bir e-postayla başladı.

İhbarda, galericilik yapan Mehmet Ata Yavuz ile Ankara Emniyeti’nde görevli polis memuru Rıza Koçak’ın silah kaçakçılığı yaptığı ve Özyurt Silah Fabrikası’yla bağlantılı oldukları öne sürüldü.

Yaklaşık bir ay sonra gönderilen ikinci ihbarda ise Yavuz’un, Koçak’tan aldığı iki silahı Hatay’a götürmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Polisin kamera kayıtlarında yaptığı incelemede Koçak’ın polis kimliğini kullanarak çantaları güvenlik kontrolünden geçirmeden AŞTİ’ye soktuğu ve Yavuz’a teslim ettiği tespit edildi.

Yavuz, Adana’da durdurulan bir yolcu otobüsünde yakalandı. Yanındaki çantalarda iki ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermiler bulundu.

Bakanlık: Şirketin üretim izni yok

Soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’ndan Özyurt Savunma Sistemleri’nin izinleri hakkında bilgi istendi.

Bakanlığın gönderdiği yanıtta şirketin gerekli üretim izin belgesi ile tesis güvenlik belgesine sahip olmadığı belirtildi.

Bunun üzerine 16 Ocak 2026’da şirketin Beştepe’deki merkezi, Sincan’daki iki tesisi ve İhsan Özyurt’un Gölbaşı’ndaki evinde arama yapıldı.

Tesisten ayrılan araçlarda otomatik tüfekler bulundu

Şardan’ın aktardığı iddianameye göre polis ekipleri arama sırasında, içerisinde kasalar bulunan iki aracın şirketin Asron adlı tesisinden ayrıldığını fark etti.

Araçların delil kaçırıldığı şüphesiyle durdurulduğu belirtildi.

Tesisin güvenlik sorumlusu Temel Özder’in kullandığı araçta altın renkli ruhsatsız kalaşnikof tipi otomatik tüfek, iki şarjör, farklı namlu aparatları ve binden fazla mermi bulundu.

Diğer araçta ise Özyurt markasını taşıyan dört keskin nişancı tüfeği, kalaşnikof tipi tüfek, dört otomatik tüfek ve tabancalar ele geçirildiği kaydedildi.

Aramalarda ayrıca 100’e yakın namlu gövdesi, onlarca el kundağı, binden fazla silah parçası ve topçu mühimmatı gövdeleri bulundu.

Ele geçirilen otomatik tüfeklerden birinin üzerinde ABD hükümetine ait olduğunu belirten İngilizce bir ibare ile “Özyurt Silah AK” yazısının birlikte yer aldığı aktarıldı.

Telefonlardan üretim görüntüleri çıktı

Sanıklardan Mustafa Albayrak’ın cep telefonunda yapılan incelemede de şirketin fabrikasında çekildiği belirtilen silah üretimi görüntülerine ulaşıldı.

Telefonda farklı marka ve modellerde tabanca ve tüfek fotoğrafları, silahlarla ateş edilen videolar ve silah ticaretine ilişkin mesajlaşmalar bulunduğu ifade edildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından hazırlanan raporda, ele geçirilen topçu mühimmatı gövdelerinin 5201 sayılı kanun kapsamında olduğu belirtildi.

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporunda ise silah parçaları ve fişeklerin 6136 sayılı kanun kapsamında bulunduğu kaydedildi.

İhsan Özyurt, soruşturma kapsamında 17 Ocak’ta gözaltına alınarak tutuklanmış, daha sonra ev hapsi uygulanarak tahliye edilmişti. Özyurt hakkındaki adli kontrolün sürdüğü belirtildi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.