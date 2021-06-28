Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sezgin Baran Korkmaz ile aynı masada

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, öncesinde Paramount Otel’de kaldığı tespit edilen ama burada iş insanı arkadaşı Ali Tunga’nın daveti üzerine kaldığını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in, Paramount Otel’in o dönemdeki sahiplerinden Sezgin Baran Korkmaz ile bir davetteki fotoğraflarını paylaştı.

İsmail Demir’in açıklamalarının çelişkili ve yanıltıcı olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, "18 Ağustos 2017 tarihli ‘sbkholdingtr’ adlı hesabın instagram sayfasında; Sezgin Baran Korkmaz, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dönemin Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve ABD’nin eski ulusal güvenlik uzmanı Korgeneral James L. Jones’un içinde olduğu bir fotoğraf bulunmakta" dedi.

'İsmail Demir'in, Sezgin Baran Korkmaz ile ne işi var'

"Bu fotoğraf, Türkiye’nin karanlık ilişkilerini özetliyor" diyen Başarır, "ABD’deki bazı sitelere göre, Sezgin Baran Korkmaz, ABD-Türkiye İş Konseyi ve ABD-Türkiye İşbirliği gibi kurumlarda bu kişilerle birkaç kez toplantı yapmış. Sezgin Baran Korkmaz’ın sivil savunmada, güvenlik alanında ne gibi bir uzmanlığı var ki burada bulunabiliyor? Buradaki isimlere bakıldığında, savunma alanıyla ilgili konuların konuşulduğu anlaşılabiliyor. İsmail Demir’in, Sezgin Baran Korkmaz ile ne işi var? Türkiye’den bir general, ABD’den eski bir korgeneral, Savunma Sanayii Başkanı, ABD’yi ve Türkiye’yi dolandıran savunma sanayii alanında hiçbir çalışması olmayan Sezgin Baran Korkmaz bir fotoğrafta aynı karede, aynı masada. Buradan da anlaşılacağı üzere, İsmail Demir, Paramount Otel’e tatil amaçlı gitmemiş olabilir, o otel; Temmuz 2020’de Sezgin Baran Korkmaz’ın ortağı Feridun Özkahraman’a ait. Bu fotoğraf, Türkiye’nin karanlık ilişkilerini özetliyor. İsmail Demir’in Paramount Otel’e neden gittiğini, Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisini, üst düzey askerlerle neden Sezgin Baran Korkmaz ile aynı masada oturduklarını açıklaması gereklidir" sözlerini dile getirdi.

'Memlekette bir tane yürekli savcı kalmamış'

Daha öncesinde Paramount Otel’de kaldığı tescillenen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun paylaştığı dekonta göre TUYAŞ BODRUM TURİZM’e ödeme yapıldığını belirten CHP’li Başarır, "Bu şirketin Ticaret Sicili Gazetesi’ne baktığımızda, şirket yetkilisinin Kamil Feridun Özkaraman olduğunu görüyoruz, bu ismi de Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklamada kullandığını gerek MASAK raporu gerekse savcılık iddianamesinden biliyoruz. Bu isimlerin Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisi nereden geliyor? Siyasiler bu adamın otelini, arabasını, uçağını, yatını, ofisini kullanmış ama savcılar bunları sadece izliyor. Memlekette bir tane yürekli savcı kalmamış" ifadelerini kullandı.