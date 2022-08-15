Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, önceki akşam katıldığı CNN Türk canlı yayınında önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklamalarda bulundu. Sayan, seçimi Millet İttifakı'nın adayının kazanması durumunda iç karışıklıkların çıkabileceğini söyledi.

Sayan, "Millet İttifakı'ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Yönetemezler. Yapamazlar. Sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem" ifadelerini kullandı.