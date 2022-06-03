Savcı istedi, Halil Falyalı suikastı davası ertelendi

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı şubat ayında, evinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda Falyalı'nın şoförü de ölmüştü.

Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından tutuklanan zanlılar Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare, 3 aylık tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, özel harekat polisinin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Savcı Ali Hidayet, Türkiye'den de birçok emarenin ellerinde olduğunu belirterek duruşma günü talep etti.

Yargıç Seran Bensen, davayı itham ve duruşma yapılmak üzere 10 Haziran'a erteledi.