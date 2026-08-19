Savaşlarda yeni rekor: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar hiç olmadığı kadar arttı

Dünyanın farklı bölgelerinde süren savaş ve çatışmalarda yalnızca siviller değil, onlara yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlileri de giderek daha fazla saldırıların hedefi oluyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla açıkladığı verilere göre, 2025 yılında dünya genelinde 907 insani yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı.

İnsani Yardım Çalışanları Güvenlik Veritabanı'nın verilerine dayanan rakam, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen en yüksek düzeye işaret ediyor. 2024 yılında aynı sayı 833 olarak kaydedilmişti. 2025'te saldırılarda hayatını kaybeden yardım çalışanlarının sayısı ise 350 oldu. Bir önceki yıl 387 yardım çalışanının öldürülmesiyle ölüm sayısında tarihi rekor kırılmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ortaya çıkan tabloyu “dehşet verici” olarak nitelendirirken, devletlere savaş hukukuna uyma ve saldırıların faillerinden hesap sorma çağrısında bulundu.

Guterres, “Başkalarına hizmet etmek hiç olmadığı kadar tehlikeli hale geldi” dedi.

En ölümcül bölge Gazze

2025 yılında yardım çalışanları açısından dünyanın açık ara en ölümcül bölgesi Gazze oldu.

Verilere göre geçtiğimiz yıl Gazze'de 186 insani yardım çalışanı öldürüldü. Gazze'yi, Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan izledi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 393 çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soykırımcı İsrail, saldırılarında sivil kayıpları önlemek için önlemler aldığını savunuyor. Buna karşın Gazze'de yardım görevlilerinin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım altyapısının defalarca saldırıların hedefi olması uluslararası kuruluşların tepkisine yol açıyor.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınlarında, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) dağıtım noktasından yardım alan Filistinliler, 2 Ağustos 2025.

Savaş alanlarında yeni tehdit: Silahlı dronlar

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher'a göre yardım çalışanlarına yönelik tehdidin büyümesinde savaşlarda kullanılan silahlı insansız hava araçlarının yaygınlaşması da etkili.

Fletcher, düşük maliyetli ve farklı amaçlara kolayca uyarlanabilen silahlı dronların çatışma bölgelerinde giderek daha yaygın kullanılmasının yardım çalışanları açısından yeni riskler yarattığını söyledi.

Mart ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde düzenlenen drone saldırılarında biri Fransız bir insani yardım çalışanı olmak üzere en az üç kişi hayatını kaybetmişti. Sudan ve Ukrayna'da insani yardım konvoyları da tekrarlanan saldırılara maruz kaldı.

Sudan’da çatışmaların etkilediği bölgelere insani yardım ulaştırmaya çalışan BM ve yardım kuruluşlarının ekipleri.

Sağlık hizmetlerine günde dört saldırı

Yardım çalışanlarına yönelik saldırılardaki artış, savaş bölgelerindeki sağlık sistemine yönelik saldırılarla da paralel ilerliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 14 Ağustos'ta açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk sekiz ayında çatışma bölgelerindeki sağlık hizmetlerine 900'den fazla saldırı düzenlendi.

Bu saldırılarda en az 900 kişi hayatını kaybetti, 1400'den fazla kişi yaralandı. Böylece dünya genelinde sağlık çalışanları, hastaneler, ambulanslar ve hastaların hedef olduğu saldırıların sayısı günde dördün üzerine çıktı.

DSÖ verilerine göre saldırıların en yoğun görüldüğü bölgeler arasında Ukrayna, Lübnan ve işgal altındaki Filistin toprakları bulunuyor. İran, Sudan, Myanmar, Suriye, Nijerya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar kaydedildi.

Gazze'deki 36 hastanenin tamamı savaş boyunca zarar görürken, bugün yalnızca yaklaşık yarısı kısmen hizmet verebiliyor. Sudan'da ise sağlık tesislerinin yüzde 37'si çalışamaz durumda.

DSÖ'nün saldırıları kayıt altına almaya başladığı 2018'den bu yana 29 ülke ve bölgede 10 bin 400'den fazla saldırı doğrulandı. Bu saldırılarda yaklaşık 5 bin 700 kişi öldü, 8 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

DSÖ'ye göre bu 10 bini aşkın doğrulanmış saldırının hiçbirinde şimdiye kadar bir hesap verebilirlik süreci işletilmedi.

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