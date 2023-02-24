Savaşın yıldönümünde AB'den Ukrayna'ya desteğe devam sözü

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya savaşın birinci yıldönümünde desteği sonuna kadar sürdürme sözü verdi.

Birliğe üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı siyasi, ekonomik ve hızlı ortak alımlar yolu dahil olmak üzere askeri olarak desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşasının da destekleneceği, bunun için AB yasalarıyla uluslararası hukuka uygun şekilde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması için çaba gösterileceği bildirildi.

Rusya'ya baskının artırılacağı ifade edilen açıklamada, bu amaçla Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketinin kabul edileceği, AB yaptırımlarını delenlere karşı adım atılacağı belirtildi.

'Zelenskiy'in barış formülünü destekliyoruz'

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in barış formülünü destekliyoruz. Uluslararası ortaklarla birlikte Ukrayna'nın üstün gelmesini, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve barışın yeniden tesis edilmesini, Ukrayna'nın yeniden inşasını ve adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. O güne kadar ise durmayacağız" ifadesine yer verildi.

AB binaları Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Savaşın birinci yıldönümü nedeniyle AB'nin Brüksel'de bulunan binaları, Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu binalarına sarı ve mavi renkli ışıklar yansıtılarak, Ukrayna bayrağı görselleri oluşturuldu.

Bazı Ukraynalılar da savaşta hayatını kaybeden çocuklar için AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na mumlar ve oyuncaklar bırakarak anma töreni düzenledi, kaçırılan Ukraynalı çocuklar için de temsili olarak nöbet tuttu. (AA)