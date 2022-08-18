Savaşın başından bu yana ilk ziyaret: Heyette sürpriz isim... 

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna programında önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ikili, sonra da Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le üçlü görüşme var.

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres görüşmenin ardından bir de ortak basın toplantısı da düzenleyecek. Erdoğan, 24 Şubat'ta da Rusya’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Heyette Bayraktarlar'ın da olması dikkat çekti.

