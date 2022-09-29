'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyen TTB Merkez Konseyi üyesi hekimler beraat etti

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Afrin’e yönelik harekât sırasında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama yayımlayan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi 11 hekime, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ikişer kez 10 ay hapis cezası vermişti.

Avukatlar, istinafa başvurarak mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Dosya hakkında karar veren istinaf mahkemesi mahkumiyet kararını bozarak hekimlerin beraatine karar verdi.

İstinaf mahkemesi, “Sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçesiyle Ayfer Horasan, Bülent Nazım Yılmaz, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Raşit Tükel, Mehmet Sezai Berber, Mustafa Taner Gören, Selma Güngör, Sinan Adıyaman ve Seyhmus Gökalp’ın ayrı ayrı beraatine hükmetti.

'İfade özgürlüğü kapsamında'

Kararın nihai değerlendirmeler kısmında söz konusu açıklama için, “Toplumun büyük çoğunluğu için kabul edilemez bir içeriğe sahiptir” tanımlaması yapılırken “Anayasa Mahkemesinin hiçbir şekilde içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir” ifadelerine yer verilerek açıklamanın herhangi bir şiddet eylemini savunmadığı vurgulandı.

TTB 2016-2018 Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamasında “Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” ifadelerine yer verilmişti.