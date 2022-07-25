Satranç robotu yedi yaşındaki çocuğun parmağını kırdı

Rusya'nın başkenti Moskova’daki satranç turnuvasında kullanılan bir satranç robotu, 7 yaşındaki bir çocuğun parmağını kırdı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Rus menşeili Tass ajansına konuşan Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev “Bu üzücü bir olaydı” dedi.

Geçen hafta gerçekleşen olayın sosyal medyada paylaşılan videosunda robotun, rakibinin taşlarından birini aldığı, ardından çocuk hamle yaparken de parmağını kaptığı görülüyor.

Acı içinde kalan çocuk 4 yetişkinin yardımıyla robottan kurtarıldı.

Lazarev bu robotun uzun zamandır kullanıldığını ve bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Tass ajansı, çocuğun turnuvaya alçıyla devam ettiğini aktardı.