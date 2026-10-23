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Satır Arası | Dünyada yükselen sokak hareketleri ve Fransa

soL TV’de Satır Arası programında bu akşam dünyada yükselen sokak hareketleri ve Fransa konuşulacak.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 14:14

soL TV’nin yeni yayın döneminin ikinci "Satır Arası" programında dünyanın birçok noktasında devam eden sokak hareketleri konuşulacak.  

Satır arasında kalanların, konuşulmayanların üzerine gidildiği programda Gökhan Kazbek’in konukları soL TV Yayın Kurulu Üyesi Engin Solakoğlu ve soL Haber editörü, gazeteci Burcu Günüşen olacak.

Program bu akşam saat 21.00'de soL TV'nin Youtube kanalında yayında olacak.

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