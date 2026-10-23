Satır Arası | Dünyada yükselen sokak hareketleri ve Fransa
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 14:14
soL TV’nin yeni yayın döneminin ikinci "Satır Arası" programında dünyanın birçok noktasında devam eden sokak hareketleri konuşulacak.
Satır arasında kalanların, konuşulmayanların üzerine gidildiği programda Gökhan Kazbek’in konukları soL TV Yayın Kurulu Üyesi Engin Solakoğlu ve soL Haber editörü, gazeteci Burcu Günüşen olacak.
Program bu akşam saat 21.00'de soL TV'nin Youtube kanalında yayında olacak.
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