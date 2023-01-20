Şarkıcı Seçil'in ifadesindeki baba ayrıntısı

İstanbul Sancaktepe’de, mantar toplayan bir vatandaşın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız bedeni bulmasının ardından izler, soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden şarkıcı Seçil Çiftçi, babası C.Ç. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda gözaltına alınan Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.'nin hem Jandarma karakolunda hem de savcılıkta ifadeleri alındı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Çiftçi verdiği ifadesinde, "Ben Semih’i 2018 yılından beri tanıyorum. Bir arkadaş aracılığı ile tanıştım. Sonra aramız bozuldu ve kendisinden ayrıldım. Beni rahatsız etmeye başladı” dedi.

'Beni rahatsız etmemesini söyledim'

Semih Sevim ile mahkemelik olduğunu anlatan Çiftçi, "Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonu ile çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı" diye konuştu.

Birkaç gün sonra bir miktar alkol aldığını daha sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını söyleyen Çiftçi, canlı yayında Semih Sevim’in yazdığını ve onunla da tartıştığını ifade etti. Çiftçi, "28 Aralık günüydü. Kendisi o tartışmanın ardından benimle konuşmak istedi. Ben de çağırdım 'gel konuşalım' dedim. Alkollüydüm. Olayın gerçekleştiği Şişli’deki evime geldi" dedi.

İçeri giren Semih Sevim’in kendisini tehdit ettiğini iddia eden Çiftçi, boğuştuklarını belirterek, "Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum" dedi. Çiftçi, eline geçen sandalyenin demir ayakları ile de Sevim’e defalarca vurduğunu söyledi. Çiftçi, bu boğuşma sırasında Sevim’in kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

Çiftçi ifadesinde, Sevim’i boğduğunu da ifade etti.

'Delil bırakmamak için...'

Semih Sevim’in üzerindeki montunu çıkardıktan sonra cep telefon ve kimliğini aldığını söyleyen Çiftçi, "Delil bırakmamak için cep telefonunu kırdım ve kimlik kartını parça parça ettim. Onları attım. Oraları temizledim. Ceset mutfağın girişindeydi. O şokla bunları yaptım. Babamı aradım gelmesini istedim” dedi.

Şişli’deki evde 2 yıldır oturduğunu anlatan Çiftçi, olaydan sonra babasıyla Tekirdağ’a gittiğini söyledi. Çiftçi ifadesinde çok pişman olduğunu söyledi.