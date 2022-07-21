Şarkıcı Kutsi geçen yıl Sibel Ülker'le evlenmişti. Ülker sosyal medyadan şiddete uğradığını açıkladı.
Sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında Ülker şu satırlara yer verdi:
Sancak Yıldız
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şarkıcı Kutsi'nin eşi: Bir yılı aşkın süredir psikolojik şiddet görüyoruz
Şarkıcı Kutsi'nin kısa süre önce evlendiği eşi Sibel Ülker, son 1 yıldır çocuklarıyla beraber psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı.
Haber Merkezi
Şarkıcı Kutsi geçen yıl Sibel Ülker'le evlenmişti. Ülker sosyal medyadan şiddete uğradığını açıkladı.
Sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında Ülker şu satırlara yer verdi: