Şarkıcı Kutsi'nin eşi: Bir yılı aşkın süredir psikolojik şiddet görüyorum

Şarkıcı Kutsi'nin kısa süre önce evlendiği eşi Sibel Ülker, son 1 yıldır çocuklarıyla beraber psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Şarkıcı Kutsi geçen yıl Sibel Ülker'le evlenmişti. Ülker sosyal medyadan şiddete uğradığını açıkladı.

Sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında Ülker şu satırlara yer verdi:

"Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."

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