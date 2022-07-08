Şarkıcı Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan hapis istemi

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede Kuş'un B.B.'yi 'nitelikli yaralama' meydana getirecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Savcı, Kuş'un 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'Bulgular rıza olmadığını gösteriyor'

İddianameyle ilgili açıklamalarda bulunan B.B.'nin avukatı Burcu Ece Güler, "Müvekkilim suç duyurusunda bulunduğunda sanık olayı inkar etmişti. Muhtemelen dosyada gizlilik kararı olduğundan delilleri bilmiyordu ve olayın kapanacağını düşündü. Sosyal medyada net bir şekilde olayı inkar edip, müvekkilimi tanımadığını ima etmişti. 'Takıntılı bir hayran şikayeti' demişti. Sosyal medya gücünü kullanmış ve müvekkilime adeta saldırı kampanyası başlatılmıştı. Sanık, savcılık ifadesinde ise müvekkili ile 2 kez görüştüklerini ve müvekkilimin rızasıyla ilişkiye girdiklerini söylüyor. Dosyadaki bulgular müvekkilin rızasının olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Müvekkilimle hayran ilişkisinin ötesinde flört boyutunda ilişkileri mevcuttur" dedi.

'Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak'

Olaydan sonra B.B.'nin fiziksel ve psikolojik olarak büyük zarar gördüğünü belirten Güler, "Müvekkilim olaydan büyük bir zarar gördü ve psikolojik olarak yıprandı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin psikiyatri servisi 3 kez yatış teşhisi koydu ancak ailesinden ayrı kalmaya hazır olmadığından tedavisine evde devam etti. Ayrı seferlerde intihar girişimi oldu. Adli tıp raporunda da her şey açıkça belirtilmiş. Tüm deliller savcılık tarafından toplanmış. Olayın zorla gerçekleştiği belirtilip, iddianame düzenlenmiş. Sanık hakkında cinsel saldırı suçunun nitelikli halinden 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyor. Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Adalete inancımız tam. Sanığın cezalandırılması ile birlikte müvekkilim de kendisini daha iyi hissedecektir" diye konuştu.