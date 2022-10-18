Şarkıcı Berna Tan tacize ve saldırıya uğradığını açıkladı: 'Yumruk attı'

Yazar Onur Akay’a konuşan şarkıcı Berna Tan, dün sabah saatlerinde sözlü tacize uğradığını ve sonrasında saldırıya uğradığını açıkladı.



Tan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah saat 09:00’da kızımı okula bıraktım. 2 dakika sonra okula çok yakın bir bölgede gerçekleşti. Ya çocuğumun yanında olsaydı? Ben yolumda yürüyordum. Orada duran iki kişi bana önce sözlü tacizde bulundu. ‘Her yerini yaptırmış, göğüslerini, dudaklarını yaptırmış' diye laf attı. Bir süre sonra içeri gelip beni itti telefonum yere düştü ve kırıldı. Yüzüme darbe aldım, kaval kemiğimde doku zedelenmesi var ve darp raporu aldım. Bu taciz yapan kişilerin Anadolu Ajansı şoförü ve muhabiri olduğunu

polis karakolunda öğrendim. Benim Berna Tan olduğumu duyduklarında özür dilemeye geldiler. Bir özürle olmaz bu iş,

sonuna kadar şikâyetçiyim” ifadesini kullandı.



Tan, sözlerine şöyle devam etti:

“Etrafımda olan hiçbir insan bana destek olmadı. Allah’tan orada 2 komşum vardı. Adam bana saldırırken gözleri yuvasından çıkmıştı. Tek başıma olsaydım ne olacaktı? Gözü dönmüştü. Hangisi bana yumruk attı kameralarda görülüyor. Kadın olarak insanlara seslenmek istiyorum, ne olur bana destek verin. Artık hiçbir kadın ölmesin, taciz edilmesin.”