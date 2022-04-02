Sarıyer'de korkutan yangın: Binalara sıçradı, itfaiye aracı alev topuna döndü

Sarıyer'de bir restoranda çıkan yangın çevre binalara sıçradı, yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alevler içinde kaldı.

Haber Merkezi

Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. (İHA)