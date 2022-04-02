Sarıyer'de korkutan yangın: Binalara sıçradı, itfaiye aracı alev topuna döndü
Sarıyer'de bir restoranda çıkan yangın çevre binalara sıçradı, yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alevler içinde kaldı.
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sancak Yıldız
Haber Merkezi
Sarıyer'de korkutan yangın: Binalara sıçradı, itfaiye aracı alev topuna döndü
Sarıyer'de bir restoranda çıkan yangın çevre binalara sıçradı, yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alevler içinde kaldı.
Haber Merkezi