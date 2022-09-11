İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sarıyer'de bir AVM'de silahlı kavga: Yaralılar var
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde silahlı kavga çıktığı, olayda yaralananlar olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.