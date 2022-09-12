Sarıyer Kaymakamlığı'ndan silahlı çatışmaya ilişkin açıklama

Sarıyer’de bulunan bir AVM’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin Sarıyer Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yaralılardan 1’inin Türk vatandaşı, 5’inin de yabancı uyruklu şahıs olduğu belirtildi.

Sarıyer Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizdeki bir AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştır. Meydana gelen olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.