Sarıyer Belediyesi işçileri: CHP inanmadığı TÜİK enflasyonundan daha düşük zam öneriyor

Basın açıklamasına Genel-İş Sendikası'nın Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Ataşehir Belediyesi'nde örgütlü işçileri de destek verdi.

İşçilerin çocukları ve eşleriyle katıldığı buluşmada Genel-İş Sendikası Genel Merkezinden yöneticiler de konuşma yaptı.

Konuşmalarda sendikanın tüm şubeleri ve örgütleriyle bu direnişe sonuna kadar sahip çıkacağı ifade edildi ve bu sürecin ve uzlaşmazlığın sorumlusunun belediye yönetimi olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasını Genel-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan okudu.

Açıklamada TİS görüşmelerinin masada sonlanması için sendikanın elinden geleni yaptığını, demokratik ve idari maddeler üzerinde herhangi bir oynama yapmadan bir önceki sözleşmeyi kabul ettiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

"Ekonomik maddelerle ilgili ise günün koşullarına uygun teklifte bulunduk. TÜİK'in açıkladığı yüzde 78'i CHP doğru bulmadığını söylüyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Belediye yönetiminin kendisi bize yüzde 40 teklifte bulundu ve biz de kabul ettik. Ancak ertesi gün bu teklif geri çekildi ve yüzde 20 zam teklif etti. Bu teklif yaşanan hayat pahallılığı karşısında gerçekliği yansıtmamaktadır. Bu nedenle bizim bu teklifi kabul etmemiz beklenemez. Bu nedenle anayasal hakkımız olan grevimizi başlattık.

Bizler Sarıyer Belediyesi işçileri olarak bayram tatilini burada geçirdik. Ama bayram tatilinde Sarıyer halkının hayatını zorlaştırmamak için eylemler yapmadık. Ancak sendika olarak gösterdiğimiz iyi niyet ve çabaya belediye yönetimi karşılık vermezse eylem ve etkinliklerimizi başlatıp geliştireceğiz. Bu nedenle başta Sarıyer halkına yıllardan beri kendisine hizmet eden ve hizmet etmekten de onur duyan bizlere yani Sarıyer Belediye işçilerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bundan sonra yapılan eylemlerle aksayacak olan hizmetlerin aksamasından Sarıyer Belediye işçileri sorumlu olmayacaktır. Tek sorumlu sorunun çözüm yollarını aramayan bizleri açlık ve yoksullukla sınamaya çalışan Sarıyer Belediye yönetimidir.

Sarıyer Belediyesi yönetimine çağrımızdır. Gelin bu vurdumduymaz tutumunuzdan vazgeçin, Sarıyer halkını cezalandırmayın, bizleri eylem yapmaya zorlamayın. İşçi sınıfı tarihi ve bizim tarihimiz bu eylemlerle doludur. Kazanan bizler ve her zaman olduğu gibi kaybeden sizler olacaksınız. Bu grev alın terimizin karşılığını alma grevidir bu grev çocuklarımıza aş, ekmek götürme eylemidir. Bu grev ekmek, özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele geleneğimiz bize rehber olacak ve türkiye işçi sınıfı ile Sarıyer Belediye işçileri kazanacaktır. Yaşasın DİSK, yaşasın Genel-İş, yaşasın işçilerin dayanışması. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız."

Buluşmaya TİS görüşmeleri devam eden KHK ile kadroya geçen belediye işçileri de katıldı. Dün TİS görüşmesinde ücret zammı için gerçekleştirilecek toplantıya belediye yönetimi katılmamıştı ve görüşme gerçekleşmemişti.

Basın açıklamasından sonra işçiler sloganlar ve halaylarla grevlerine devam ettiler.