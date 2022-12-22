Sarılıp barıştılar büyük kavga nasıl bitti?

Sözcü gazetesi İmamoğlu ve İBB'nin haberlerine ne gazetede ne de internet sitesinde yer vermiyordu.

İddiaya göre İBB, Levent'teki araziyle ilgili imar izni haberleri sonrası Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta göndermiş, gazete de İmamoğlu ve İBB'ye karşı ambargo kararı almıştı.

'Haberciden intikam almak için...'

Yaşanan gerginlik hem Sözcü hem de İBB yetkilileri tarafından doğrulanmıştı. Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada iki aydır İmamoğlu ile problemleri olduğunu açıklamış belediyenin zabıta baskınını kast ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz. Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler..."

Hangi haberler kriz yarattı?

İsmail Şahin’in 11 Haziran’da ”İBB’nin Levent’teki arsa satışında sürpriz isimler” ve 28 Temmuz’da yayımlanan ”İmar planı iptal edilen Etiler Polis Yüksekokulu arazisinde inşaat devam ediyor!” başlıklı haberlerinin İmamoğlu ve Sözcü gazetesi arasındaki gerginliklerin başlamasına neden olduğu iddia edilmişti.

İBB'ye yakın olduğu bilinen Twitter hesaplarından Sözcü gazetesinin İBB'ye sansür uyguladığı paylaşımları yapılırken iddialara ilişkin olarak Medyascope'tan Ali Deniz Çakır'a konuşan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gerilim yaşandığını doğruladı.

Barıştılar

Aylardır devam eden Sözcü ve İmamoğlu arasındaki gerginliğin bugün sona erdiği ortaya çıktı. Gazetenin bugünkü manşetinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. İmamoğlu ve Metin Yılmaz'ın sarıldığı kare de gazetenin internet sitesine konuldu.

Gazetede "Sözcü'ye teşekkür ziyareti" başlıklı fotoğrafta "Gazetemizi ziyaret eden İmamoğlu'nu Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ağırladı. İmamoğlu haber desteği için teşekkür etti" ifadeleri yer aldı. Oysa ki gazete Eylül ayından bu yana İBB ve İmamoğlu için haber ambargosu uyguluyordu. Olmayan haber desteği için 'İmamoğlu haber desteği için teşekkür etti' ifadelerinin yazılması kafa karıştırdı.

Aylar süren ambargo, karşılıklı açıklamalar ve " Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler..." ifadelerinden sonra imar haberi ve zabıta krizinin nasıl çözüldüğü merak konusu oldu.